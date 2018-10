ROMA. – Kane contro Messi nel clou Tottenham-Barcellona, appuntamento di cartello della seconda giornata di Champions che vede spettatrice interessata l’Inter di Spalletti impegnata a Eindhoven. L’altra sfida da non perdere è quella tra il Napoli e il Liverpool in cui i partenopei devono fare punti dopo il deludente pari di Belgrado. Delicato l’impegno del Manchester City a Hoffenheim dopo il clamoroso ko col Lione.

Juve e Roma sono favorite invece negli incontri casalinghi con Young Boys e Plzen dopo il lusinghiero anticipo di campionato. Giovedi’ in Europa League complicata trasferta della Lazio a Francoforte mentre il Milan ospita il coriaceo Olympiacos, veterano delle coppe.

Il secondo appuntamento di Champions avviene in un momento deludente di quasi tutte le big: Bayern e Real hanno fatto un punto in due gare di campionato, il Barça due in tre partite, il Liverpool è stato eliminato in Coppa di Lega, l’United pure e ha preso un punto in due gare di Premier, il City ha perso l’esordio in Champions come il Psg, che però in Ligue1 è a punteggio pieno.

L’unica che vola sempre e comunque è la Juve di Allegri e Ronaldo, che sa solo vincere, come ha confermato col Napoli. Se batte domani lo Young Boys (a punteggio pieno in Svizzera) prende il largo e osserva con distacco due ore dopo il Manchester di Mourinho e Pogba, ai ferri corti, impegnato col Valencia, probabile ultima spiaggia per Special One.

Nel gruppo F si attende il riscatto del City di Guardiola in casa dell’Hoffenheim: se così non sarà il Lione potrebbe prendere il largo battendo in casa lo Shakhtar e per i Citizens il primo posto nel girone diventerebbe complicato. Domani la Roma è attesa alla conferma dopo i tre squilli nel derby: dopo il netto ko col Real riceve in casa i cechi del Plzen: una vittoria serve per ritornare in corsa mentre il Real senza Bale gioca a Mosca col Cska.

Un’altra gara interessante è quella nel girone E tra Bayern e Ajax, classico della storie delle coppe: i bavaresi devono riscattare gli inciampi in Bundesliga mentre il Benfica cerca punti ad Atene se vuole restare in corsa per la qualificazione.

Spettacolo e gol sono attesi nella supersfida Tottenham-Barcellona con gli spagnoli che devono riscattarsi visto che in Liga non sanno più vincere. Prodezze si aspettano dalla fame di gol di Kane e Messi. L’Inter spera di approfittarne per mantenere la testa del girone, ma farà bene a prendere con la molle la trasferta col Psv, a punteggio pieno in Olanda. Ma i recenti risultati positivi, ottenuti con caparbietà, danno fiducia agli uomini di Spalletti.

Impresa molto difficile, ma grande spettacolo assicurato, per il Napoli che riceve il Liverpool. Insigne sfida Salah e sarà una contesa tra due squadre che danno spettacolo. Ai partenopei serve l’impresa perché e probabile che il Psg faccia bottino pieno ospitando la Stella Rossa.

Nel gruppo A Atletico e Dortmund hanno la possibilità di avvicinare la qualificazione negli impegni casalinghi con Bruges e Monaco. La squadra di Falcao è in una crisi imprevista che l’ha portata in zona retrocessione, ma vincere in casa di un Dortmund che ha scavalcato il Bayern in Bubdeliga sarebbe una grande sorpresa.

Nel secondo turno di Europa League impegni complicati per Lazio e Milan contro Eintracht e Olympiacos. Nelle altre gare spiccano Salisburgo-Celtic e Krasnodar-Siviglia. Il lanciato Chelsea di Sarri ospita gli ungheresi del Videoton.