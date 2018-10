CARACAS – A partir de hoy entra en vigencia una nueva etapa del Petro como moneda de intercambio comercial internacional, el cual será implementado bajo un nuevo esquema basado en la moneda digital venezolana y que forma parte del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.

Según había anunciado el presidente Nicolás Maduro, desde el primero de octubre comienza el nuevo período para que toda Venezuela tenga acceso al Petro, en ahorro, en inversión, en gasto, pues el propósito es convertir a la criptomoneda en una potencia a escala internacional.

Con el fin de dar cumplimiento al mandato, el superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez, ha tenido reuniones con representantes de más de 15 Casas de Intercambio de Criptomonedas de Venezuela, a fin de ofrecer lineamientos, fiscalizar y promover la entrada de las Criptomonedas al mercado venezolano para la entrada en vigencia de la nueva disposición anunciada.

Por su parte, Emilio Hernández , experto en el tema , indicó durante una entrevista en Unión Radio, que el Petro es una criptomoneda en el sentido de ir sobre una plataforma de Blockchain, es decir, no lo manejan los bancos, pero no es un criptomoneda tradicional debido a que no es especulativo, su precio no da bandazos.

En su opinión, el gobierno debe honrar el valor de esta moneda virtual en el mercado internacional, es decir que Si un cliente de Pdvsa compra 200 mil petros, puede venir a Venezuela a Pdvsa a comprar petróleo con esos 200 mil petros.

Destacó que si el Estado logra a través de un trabajo diplomático crear técnicas financieras y mantener un valor de la moneda estable en el mercado global en términos de confianza, porque realmente vende petróleo y otros commodity a la tasa al día, podría tal vez ser un instrumento sólido para la economía venezolana.