(ANSA) – WASHINGTON, 1 OTT – “Senza un accordo con la Ue, imporremo dazi sulle auto” in arrivo dall’Europa negli Stati Uniti: lo ha detto Donald Trump illustrando alla Casa Bianca il nuovo accordo commerciale col Canada. I dazi, ha spiegato, non sono obbligatori ma possono essere una leva che l’amministrazione intende usare. Faremo più auto in casa, ha aggiunto.