(ANSA) – ROMA, 1 OTT – Riduzione di 100 militari in Afghanistan al completamento del processo elettorale afgano, dunque “entro il 31 ottobre”, e una prima riduzione di 50 uomini nella missione italiana Praesidum, alla diga di Mosul, in Iraq, per poi lavorare a “una chiusura completa della missione nel primo trimestre del 2019”. Sono questi, secondo quanto appreso dall’ANSA, i principali passi compiuti nel decreto missioni che il ministro della Difesa Elisabetta Trenta porterà nei prossimi giorni al Consiglio Dei Ministri. “E’ un cambio di passo importante – spiegano fonti della Difesa -, in linea con i nuovi interessi strategici del Paese. Non a caso, allo stesso tempo, il ministro recentemente è riuscito a sbloccare la missione in Niger, una missione per noi fondamentale al fine di controllare i flussi migratori verso l’Italia”.