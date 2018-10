(ANSA) – ROMA, 1 OTT – “Oggi ho avuto un incontro – come ne ho regolarmente- con il Presidente Mattarella per un aggiornamento sui contenuti della manovra economica e sul decreto immigrazione e sicurezza che è in arrivo al Quirinale. Si è trattato di un proficuo scambio svoltosi in un clima sereno e costruttivo.” Lo afferma in una nota il premier Giuseppe Conte.