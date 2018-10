(ANSA) – PADOVA, 1 OTT – Padova-Pescara, posticipo della sesta giornata di Serie B che doveva iniziare alle 21, è stata rinviata per l’impraticabilità del campo dello stadio Euganeo, allagato dalla forte pioggia. Dopo un primo sopralluogo l’arbitro Volpi aveva deciso di rinviare l’inizio di 45 minuti. Ma anche il secondo sopralluogo, insieme ai due capitani, ha confermato che la palla non rimbalza e non si può giocare. La pioggia ha continuato a cadere incessante e il terreno era troppo pesante. Si starebbe valutando di recuperare la partita domani alle 15, ma non c’è ancora l’ufficialità.