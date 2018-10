(ANSA) – GENOVA, 1 OTT – La Sampdoria ha battuto, in rimonta, la Spal con il risultato di 2-1, nel posticipo della settima giornata della Serie A di calcio ed ha agganciato la Roma a quota 11 punti. I blucerchiati sono tornati a vincere dopo tre partite, mentre agli uomini del tecnico Semplici non è bastato passare in vantaggio al 21′ del primo tempo con Paloschi, lesto a sfruttare una maldestra respinta di Audero. Linetty dopo pochi minuti (25′) e Defrel nella ripresa (15′) hanno ribaltato l’esito dell’incontro, condannando gli ospiti alla terza sconfitta consecutiva. Spal ferma a 9 punti, come Torino e Milan (che però deve recuperare l’incontro con il Genoa).