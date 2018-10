GENOVA. – La Sampdoria torna a vincere dopo tre partite battendo in rimonta la Spal e si rilancia in classifica. Agli uomini di Semplici non è bastato passare in vantaggio per primi con Paloschi. Linetty dopo pochi minuti e Defrel nella ripresa hanno infatti completato la rimonta condannando gli ospiti alla terza sconfitta consecutiva. Ritmi subito molto alti e Sampdoria pericolosa già al terzo con Barreto la cui conclusione viene respinta da Gomis.

La squadra di casa è molto aggressiva e la Spal fatica persino a superare la propria metà campo ma la pressione dei blucerchiati produce alla fine solo due corner nei primi dieci minuti. La Spal riesce ad allentare la pressione della Sampdoria solo dopo il quarto d’ora con Lazzari che mette in mezzo, ma Valoti di testa manda il pallone non distante dal palo complice una deviazione di Tonelli.

Al 21′ la Spal, fino a quel momento in difficoltà, passa in vantaggio. Lazzari prova la conclusione da fuori area, Audero non trattiene e Paloschi, con la difesa blucerchiata immobile, è il più veloce a ribadire in rete. La risposta della Samp arriva subito: Defrel da destra mette in mezzo, Quagliarella di testa appoggia indietro per l’accorrente Linetty che al volo di sinistro batte Gomis per il pareggio.

Il pareggio fa ripartire entrambe le formazioni alla ricerca del gol ma il primo tempo si chiude senza altri sussulti. Dagli spogliatoi rientrano gli stessi 22 scesi in campo all’inizio e la Samp riparte subito in avanti con Quagliarella che in due occasioni trova Gomis ad opporsi alle sue conclusioni.

Trascinata dai suoi tifosi la squadra di Giampaolo prova ad aumentare ancora l’intensità con la Spal che nella prima parte del secondo tempo fatica anche ad uscire dalla propria metà campo. La costanza degli uomini di Giampaolo viene premiata al 15′ con il vantaggio di Defrel. Tutto nasce però da Quagliarella che dopo un primo diagonale respinto da Gomis riprende il pallone servendo in mezzo per Defrel che batte di sinistro il portiere ospite.

Semplici inserisce Missiroli, ma è Petagna con un’azione in solitaria a impegnare Audero che in tuffo salva i suoi. Quella della Spal è solo una fiammata mentre la Sampdoria trova maggiori spazi con Caprari e Kownacki che non riescono a chiudere la gara. Il tecnico ferrarese si gioca così la carta Antenucci, dentro per Paloschi, ma l’assedio finale, complice un evidente calo fisico della Sampdoria, non porta i risultati sperati e la Spal deve cedere il passo ad una Sampdoria che raggiunge in classifica la Roma.