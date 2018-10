CARACAS – Il Monagas di José Manuel Rey ha battuto per 2-1 l’Academia Puerto Cabello grazie alle reti di Vicente Rodríguez (64’) ed un’eurogol di Luis Arturo Peralta (73’). Per la formazione dello stato Carabobo ha lasciato il segno Enzo Maidana (76’).

Grazie a questa vittoria e la sconfitta del Táchira, i guerreros de Guarapiche volano a quota 27 punti in vetta alla classifica del Clausura.

A San Cristóbal, l’Estudiantes de Mérida si aggiudica il Clásico andino battendo per 2-3 il Deportivo Táchira.

Per gli accademici hanno lasciato il segno Jesús “pulga” Gómez (53’), Luis Castillo (61’) e Williams Díaz (67’). Mentre per i gialloneri sono andati in rete Víctor Aquino (42’) e José Reyes (88’).

I biancorossi non vincevano sul campo di Pueblo Nuevo da ben 6881 giorni, 28 novembre 1999, quando s’imposero per 0-2. La squadra merideña può anche vantarsi dal fatto che é andato in gol nelle ultime 17 gare disputate, l’ultima volta che é rimasto a secco é stato il 13 maggio quando persero 4-0 con l’Atlético Venezuela.

A San Cristóbal, la nostra collettività é stata rappresentata da Edgar Pérez Greco (Táchira) che ha giocato l’intera partita con la fascia da capitano.

Il Deportivo Lara ha battuto (2-0) nello stadio Farid Richa l’Aragua grazie alle reti dell’argentino Martín Batallini e Juan Castellanos.

Il match tra Deportivo La Guaira e Caracas é stato rinviato per consentire ai rojos del Ávila di raggiungere con più facilità il Brasile, dove affronterà, mercoledì alle 18:30 (ora venezuelana), nella gara di ritorno della Coppa Sudamericana l’Atlético Paranaense. All’andata i brasiliani si sono imposti per 0-2.

Hanno completato il quadro della 13esima giornata del Torneo Clausura: Atletico Venezuela – Metropolitanos 2 – 1, Carabobo – Mineros 0 – 0, Estudiantes de Caracas – Deportivo Anzoátegui 3 – 2, Zamora – Portuguesa 4 – 1 e Zulia – Trujillanos 2 – 2.

(di Fioravante De Simone)