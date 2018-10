MILANO. – Non si allenta la guardia sull’Italia con lo spread che sfonda quota 282 punti e Piazza Affari che fallisce il recupero dopo un iniziale rimbalzo (-0,49% con il Ftse Mib a 20.609 punti a fine giornata). Il copione non è quello di venerdì ma la tensione, soprattutto sulle banche, su cui il Parlamento è pronto a istituire una nuova Commissione di inchiesta, non arretra tanto che Citi taglia la propria raccomandazione (da ‘overweight’ a ‘neutral’) sul settore italiano per l’incertezza politica che sta facendo aumentare gli spread e crescere i rischi macroeconomici.

Nel mirino finiscono Intesa, UniCredit, Banco Bpm, Bper, Ubi. La sola a salvarsi è Mediobanca, su cui Citi mantiene il ‘buy’ (acquistare). Ridotti anche i target price, a causa dell’aumento del costo del capitale e dell’attesa di utili più contenuti. Al mercato non bastano le rassicurazioni che il ministro dell’Economia Giovanni Tria dà a Lussemburgo dall’Eurogruppo.

Tanto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, quanto il commissario europeo agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici restano scettici su una manovra incardinata nell’obiettivo di deficit per tre anni al 2,4%.

“La mia reazione preliminare è che la decisione del Governo sia inequivocabilmente negativa per i mercati finanziari e il rendimento del Btp-Bund”, commenta l’economista Lorenzo Codogno che rileva come “i dettali saranno fondamentali per una valutazione completa ma l’Italia è ancora più vulnerabile a una svolta del ciclo economico e dei tassi di interesse rispetto a prima”.

Per Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte Sim, il “mercato in questo momento è attendista, vuole vedere se c’è qualche spiraglio”. Gli operatori vogliono capire “come evolverà il confronto con la Commissione Europea e se vi sarà qualche modifica dei dettagli della composizione dell’obiettivo di deficit”.

In questo quadro Bank of America – Merrill Lynch mette in guardia dal rischio che l’aumento del debito italiano e l’allargamento degli spread sui Btp possa minare la capacità delle banche di finanziare l’economia reale. Quale crescita del Pil ci sarà in caso di credit crunch?” si domanda, in un report, la banca Usa.

“Il (probabile) aumento del debito rispetto al Pil potrebbe condurre ad azioni avverse da parte delle agenzie di rating così giustificando gli ampi spread italiani”. Ne scaturirebbe non solo “un più alto costo” del debito ma anche “meno credito all’economia”. “Questo compenserebbe (in parte, se non del tutto) la crescita attesa del Pil nella manovra”, rileva l’analista Alberto Cordora.

Nel frattempo l’euro è poco mosso a 1,16 sul dollaro con il quadro internazionale che beneficia del nuovo Nafta, il patto di libero scambio tra Usa, Messico e Canada. Mentre sullo sfondo restano le tensioni sulla Brexit con i Tory divisi fra la linea negoziale di Theresa May e il divorzio più netto predicato da Boris Johnson.

(di Fabio Perego/ANSA)