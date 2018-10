CARACAS – In attesa del fischio d’inizio un’invocazione al cielo: una preghiera a Dio o forse un appello a qualche parente in cielo per chiedere protezione e perché no illuminazione per andare a segno.

Con lo slogan “La fraternidad no tiene fronteras” la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) e la Diocesis de Cúcuta prenderà al via oggi la quinta edizione della Coppa della Fede. Le squadre partecipanti saranno 28, provenienti dalla Colombia, Ecuador, Messico e Venezuela.

In questo torneo la terra di Bolívar sarà rappresenta dalla Diocesi di San Cristóbal, formazione allenata dall’italo-venezuelano Rodolfo Greco.

I creoli sono stati inseriti nel gruppo E e se la vedranno con Archidiocesi di Bucaramanga (domani), Diocesi di Socorro (3 ottobre) e San Gil e Archidiocesi di Medellín (4 ottobre).

Il mister di origine siciliana ha fatto il punto sulle avversarie del primo turno. “Giocheremo la prima gara alle 19:00 sul campetto sintetico di Chapineto, ma poi non avremo neanche il tempo di smaltire il primo incontro. Scenderemo in campo nuovamente mercoledì alle 8:30 del mattino dovre troveremo come primo avversario anche il vapore che verrà fuori dal sintetico. Non sarà facile per i sacerdote e dove non é stato preso in considerazione da parte degli organizzatori una prevenzione per le condizioni fisiche dei partecipanti”.

Rodolfo Greco ha svolto diversi ritiri a San Cristóbal per preparare al meglio i suoi calciatori in vista della Coppa della Fede. “Sono felice per l’impegno che hanno messo in ogni allenamento i miei ragazzi. Abbiamo svolto diverse amichevoli di preparazione. Ovviamente, i sacerdoti hanno altre incombenze, sono persone che si dedicano alle preghiere e alla contemplazione; la loro condizione física non é l’ottimale. Ma hanno fatto di tutto per allenarsi e arrivare al top per questo torneo. Questi calciatori sono ansiosi di scendere in campo e non vedono l’ora di giocare. Il mio lavoro sarà anche quello di lavorare sull’aspetto psicológico per aiutarli ad affrontare meglio le situazioni che si presenteranno durante il torneo”.

(di Fioravante De Simone)