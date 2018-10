(ANSA) – ROMA, 2 OTT – “Sono particolarmente arrabbiato, dispiaciuto e deluso” così il tecnico della Spal Leonardo Semplici dopo la sconfitta di ieri sera con la Sampdoria. “La squadra, per quello che ha fatto vedere sul campo, non meritava di perdere. Purtroppo usciamo sconfitti, quindi inutile fare tante chiacchiere. Ora bisogna andare avanti come abbiamo sempre fatto, questa è la strada giusta per arrivare al nostro obiettivo”. A soddisfare il tecnico comunque la prova dei suoi giocatori. “Oggi abbiamo fatto una grande partita e un’ottima prestazione contro una Sampdoria che in casa fa sempre ottime gare. Probabilmente oggi si è vista la Spal più bella”.