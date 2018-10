(ANSA) – ROMA, 2 OTT – Terza vittoria di fila per l’Italia ai mondiali di pallavolo femminile in corso in Giappone: le azzurre di Davide Mazzanti hanno infatti battuto 3-0 (25-11, 25-18, 25-20) Cuba. Troppo netto il divario tra l’Italia e le caraibiche, per tutti e tre i set infatti la nazionale tricolore ha dominato la partita. Ben diversa si preannuncia la sfida di domani con la Turchia: il match contro la formazione allenata da Guidetti segnerà per la nazionale azzurra l’inizio del cammino più impegnativo nel torneo iridato, giovedì infatti sarà poi la volta della Cina. L’obiettivo di Chirichella e compagne è quello di raccogliere il maggior numero di vittorie e punti nella prima fase, per poi presentarsi nel 2/o round (Pool F a Osaka) con la miglior classifica possibile.