(ANSA) – PARIGI, 2 OTT – Undici persone sono state fermate questa mattina nel quadro di una vasta operazione antiterrorismo a Grande-Synthe, nel nord della Francia. Oggetto della retata per la quale sono stati mobilitati circa 200 agenti della Police Nationale l’associazione ‘Centre Zahra France’, sospettata di aver fornito il suo sostegno a “diverse organizzazioni terroristiche”. Perquisizioni anche presso i domicili dei principali responsabili dell’associazione. Per l’operazione, scattata alle sei di questa mattina, sono state dispiegate anche 30 teste di cuoio delle unità speciali Raid. In una nota,la prefettura di zona parla di un blitz effettuato nel quadro “della prevenzione del terrorismo”. Sul suo sito web, il ‘Centre Zahra France’ dichiara di avere come obiettivo di “far conoscere il messaggio dell’Islam attraverso lo sguardo del Profeta e della sua famiglia”. Il centro, si legge sulla sua pagina Facebook, è stato fondato nel 2009.