(ANSA) – STRASBURGO, 2 OTT – “Non possiamo lasciare da soli alcuni Paesi vicini per motivi geografici alla fonte migratoria ad affrontare la crisi dei migranti; o capiamo questo o ci condanniamo al reinserimento delle frontiere interne nell’Ue, ed è per questo che la Commissione crede nella revisione del sistema di Dublino. Possiamo affrontare il problema solamente con un’ampia solidarietà europea”. Lo ha detto il vicepresidente della commissione Ue Frans Timmermans oggi a Strasburgo. “Il nostro continente fratello, l’Africa, è al cuore del problema ma deve essere anche la soluzione – ha aggiunto -. Penso che la sfida che stiamo affrontando creando un ponte nel Mediterraneo è paragonabile alla sfida dei nostri nonni che hanno superato il Reno dopo la Seconda Guerra mondiale o quello che abbiamo affrontato noi, superando l’Elba dopo il muro di Berlino. Non basta e non può andare una soluzione basata sui muri o sulla protezione delle frontiere esterne”.