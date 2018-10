(ANSA) – ROMA, 2 OTT – Motori accesi per i campioni del Grande Fratello dei motori targato Aci-Abarth. Per Andrea Iasevoli, operaio di Cetona (SI), mai corso, e Luciano Finzi, studente universitario di Milano, vincitori della Categoria under 35 della 5^ edizione del Rally Italia Talent il sogno di partecipare come Pilota e Navigatore ufficiali ad un Rally di Campionato Italiano si sta per avverare. Il prossimo fine settimana parteciperanno al 36° Rally 2 Valli organizzato da ACI Verona gara valida per il Campionato Italiano Rally (CIR) con l’Abarth 500 R3T ufficiale, a titolo completamente gratuito. La vettura sarà gommata Yokohama, l’abbigliamento tecnico sarà fornito dalla HRX ed i caschi dalla Stilo. Saranno 11 le Prove Speciali tutte su asfalto per 157,74 km su un totale complessivo di 499,73 km. I 2 vincitori avranno come Tutor 2 grandi Campioni:Giandomenico Basso e Gigi Pirollo. Il form online d’iscrizione per l’edizione 2019 del Rally Italia Talent è attivo in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it.