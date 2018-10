(ANSA) – ROMA, 2 OTT – Una pista al debutto nel Motomondiale, quella thailandese di Buriram, apre domenica il quartetto di gare asiatiche che impegnerà team e piloti fino al 4 novembre prossimo, prima del finale del 18 a Valencia. Il più ansioso di tornare sulla pista disegnata da Hermann Tilke è Marc Marquez, che con la sua Honda fu il più veloce nei test condotti lì a febbraio e conta di aumentare ancora il suo enorme vantaggio in classifica (72 punti su Andrea Dovizioso), per chiudere in fretta il discorso per il titolo. “Sono molto eccitato all’idea di gareggiare in Thailandia per la prima volta -dice lo spagnolo- ma occorre stare calmi e concentrati. Nei test di febbraio siamo andati bene -prosegue- ma dobbiamo rivedere ogni dettaglio rispetto ad allora già a partire da venerdì mattina, specie per quanto riguarda il setting e le gomme. Alcune parti del circuito sono insidiose, ma il tracciato mi piace. Bisognerà tener conto anche del fattore clima, molto caldo e umido”.