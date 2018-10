(ANSA) – ROMA, 2 OTT – Il Manchester United sembra in caduta libera ma se molti mettono nel mirino Josè Mourinho, a rischio esonero già nel prossimo fine settimana, non manca chi guarda altrove alla ricerca di colpevoli. Uno di loro è l’ex bomber inglese Alan Shearer, che in un commento sul Sun non le manda a dire: “Lo United è una vergogna in questo momento – scrive Shearer -. Sabato la squadra sapeva quanto fosse importante questa partita, ma nessuno ha giocato per Mourinho, mi vergogno di loro”, dichiara, prima di puntare l’indice su Pogba: “E’ il giocatore più costoso nella storia del club, ma non potrebbe allacciare gli scarpini ai grandi campioni che hanno giocato nello United”, sostiene l’ex attaccante del Tottenham. Shearer riconosce di provare tristezza perché “Mourinho non ha funzionato, anche se è un grande allenatore. La sua prima stagione è stata un grande successo, ha vinto due trofei, e nella successiva è arrivato secondo”.