(ANSA) – ROMA, 2 OTT – “Punto a lottare per il podio e ad iniziare nel migliore dei modi questa lunga trasferta”. Quattro gran premi in Asia, a cominciare dalla novità dal Chang International Circuit, in Thailandia, e Valentino Rossi vuole terminare in crescendo una stagione con più bassi che alti. Nella classifica del Mondiale MotoGp il leader Marc Marquez è lontano ormai 87 punti, ma il pilota Yamaha chiede al suo team uno sforzo ulteriore. “Dopo tante gare in Europa è arrivato il tempo di viaggiare in Thailandia”, che ad Aragon è stato protagonista di un’altra grande impresa compiendo una rimonta di ben dieci posizioni. “A Buriram abbiamo fatto dei test nel precampionato a febbraio – aggiunge Rossi -. Non è una delle mie piste preferite, ma l’obiettivo è interpretare un’ottima gara e migliorare la nostra moto”.