(ANSA) – LONDRA, 2 OTT – La premier Theresa May ha difeso oggi “il nuovo sistema” preannunciato giorni fa dal governo conservatore britannico per equiparare dal 2021, dopo la Brexit e dopo il periodo di transizione, i migranti dai Paesi Ue a quelli del resto del mondo riservando visti facilitati solo a lavoratori qualificati “senza distinguere da dove provengano”. Si tratta di una misura che permetterà di “abbassare l’immigrazione a bassa specializzazione e che porrà il Regno Unito nelle condizioni di ridurre il flusso migratorio complessivo a un livello sostenibile”, ha detto May in un’intervista radiofonica alla Bbc rilasciata a margine dei lavori del congresso Tory di Birmingham. “Al contempo, stiamo formando persone britanniche affinché possano svolgere i lavori ad alta qualificazione del futuro”, ha aggiunto. In un comunicato illustrativo diffuso da Downing Street la stessa premier dichiara poi che “per la prima volta da decenni sarà questo Paese a controllare e a scegliere chi entra”.