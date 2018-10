(ANSA) – NAPOLI, 2 OTT – Carlo Ancelotti è meravigliato per la designazione dell’ungherese Kassai quale arbitro della gara di domani in Champions con il Liverpool. In conferenza stampa, all’osservazione: ‘Dopo Banti, adesso Kassai…’, risponde prima con un ‘Stiamo a posto!’ che suscita l’ilarità in sala stampa e poi precisa: ”Kassai mi ricorda un precedente nefasto per la mia ex squadra. Posso solo dire che sono sorpreso da questa designazione. Peraltro non è passato neppure tanto tempo e il tempo solitamente rimargina certe cose, ma non le cancella”. Il precedente tra Ancelotti e Kassai riguarda una partita di Champions della stagione 2016-2017, la sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid. L’arbitro ungherese si rese protagonista di una pessima prestazione, espellendo Vidal per doppia ammonizione (il secondo cartellino giallo assegnato per un fallo inesistente) e convalidando due gol in fuorigioco di Cristiano Ronaldo ai supplementari.