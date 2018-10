MAR DE PLATA. È il fondatore dell’INVAP, ha messo in orbita i quattro satelliti che ha l’Argentina ed è mondialmente famoso. La storia di un immigrante italiano che si è innamorato di un paese pieno di opportunità ed ha restituito ampiamente tutto ciò che gli è stato dato. Ha da poco lasciato la direzione della CONAE (Commissione Nazionale Attività Spaziali) però continuerà a collaborare “ad honorem”.

Dottore in fisica nel 1976, appena arrivato dall’Università di Stanford, fondò l’INVAP (l’industria di tecnologia argentina famosa nel mondo); è membro della National Academy of Sciences; il direttore del progetto di sviluppo della tecnologia di arricchimento dell’uranio… Uno studente che, con 27 anni, diventò un socio di ricerca del dipartimento di Scienze dei materiali dell’Università di Stanford, culla dei geni della Silicon Valley.

Umile persona, parla chiaro, cordiale, dimostra semplicità e vive con l’austerità che gli instillarono i Gesuiti della scuola dove si è formato. I suoi occhi, dietro gli occhiali spessi, trasmettono pace, dolcezza e bontà. Ha l’aspetto di chi è cosciente che la propria coscienza è tranquilla e il lavoro è stato fatto.

Quando gli è stato chiesto se era vero quanto si racconta: che aveva terminato la scuola in meno anni del previsto perché per lui era molto facile, dice: “È stata un’opportunità che mi si è presentata e ne ho approfittato”.

Così ai 16 anni Varotto finisce gli studi liceali ed entra all’Istituto Balseiro, dove si laurea in fisica per poi ottenere il dottorato (1968). Ma la storia meravigliosa di questo scienziato, che a dire il vero sembra avere più l’aspetto di un poeta e romantico che di uomo delle scienze esatte, comincia prima.

Conrado Franco Varotto è nato nel 1941 a Brugine, provincia di Padova durante la Seconda Guerra Mondiale e l’assenza di suo padre Luigi, é stata la causa che ha generato dei dubbi sulla scelta del suo nome.

“In Italia c’erano regioni dove si potevano mettere perfino 10 nomi, nella nostra invece uno solo. Io sono stato un caso a parte. Secondo il racconto di mia madre, quando io nacqui mio padre si trovava nel fronte di guerra, alcuni dei suoi familiari volevano che mi chiamassi Corrado mentre a quelli della mia mamma piaceva il nome Franco. Alla fine mi hanno messo il nome Corrado nel certificato di nascita e Franco nel certificato di battesimo. A mia madre sempre piacque chiamarmi Franco”.

Il nome Corrado si trasformò in Conrado quando arrivò in Argentina e oggi nell’ambiente di lavoro tutti lo chiamano così, però la famiglia continua a chiamarlo Franco.

Aveva 9 anni quando nel 1951 arrivò in Argentina insieme alla mamma e suo fratello maggiore Mario. Suo padre era arrivato prima, per poter cercare un lavoro e poi portare tutta la famiglia. L’ Italia del dopo guerra, doveva essere ricostruita mentre da queste parti c’era una terra piena di opportunità.

“Non mi sono nemmeno reso conto che stavo in un altro posto, con altre persone. È stato tutto così naturale, perfino la lingua non mi ha causato nessun problema”. Ricorda Conrado al suo arrivo a Buenos Aires dove suo padre era riuscito ad aprire un negozio di bici.

Fu proprio in quei giorni, che lui e suo fratello entrarono nella scuola Gesuita Salvador: “Sono stati i Gesuiti che mi trasmisero l’amore per la scienza, in particolar modo per la fisica” ricorda Conrado.

Ma un altro grande amore stava nascendo nel cuore di Varotto, la sua devozione per l’Argentina: ”E’ un paese meraviglioso e do grazie ai miei genitori per avermi portato a vivere proprio qui”. Queste sono le parole che scelse Conrado come dedica della sua tesi di 50 anni fa.

Oggi, nonostante gli ostacoli lungo tutta la sua carriera, continua ad essere innamorato del Paese come prima…

“Ora che avrò un po’ più di tempo sarò libero di tornare alle pazze idee del mio laboratorio poiché continuerò “ad Honorem” insieme a quei meravigliosi ragazzi che ha l’Argentina. Anche se passerò più tempo con la famiglia”.

Abbiamo fatto alcune domande a Conrado Varotto.

Cosa é cambiato dall’Argentina di quei giorni a quella di oggi?

– Io non sono uno storico, non ho la tecnica giusta per confrontare tempi e inserendoli nelle circostanze di ogni momento. Ma si direbbe che alcuni individui o gruppi di individui hanno “lasciato per strada” alcuni valori cristiani che erano e sono fondamentali per la nostra società.”

Se potesse tornare indietro nel tempo, dove andrebbe?

– Il tempo è irreversibile e quindi non mi sono fatto questa domanda. Ciò che è certo è che dobbiamo imparare dagli errori per non ripeterli di nuovo.

È stato funzionario di governi di diversi partiti politici. Com’è riuscito a rimanere in disparte dalla politica?

– Non ho una ricetta. Io posso semplicemente dire che non importa il colore dei superiori che mi sono toccati. Sempre c’è stato qualcuno con la capacità di decidere, che ha avuto la comprensione e la voglia di fare e di crescere in concordanza con le circostanze nelle aree nelle quali eravamo coinvolti.

Dei numerosi premi che ha ricevuto: Konex di Platino, menzione d’ onore Domingo Faustino Sarmiento, cavaliere dell’”Ordine della Stella della Solidarietá Italiana” e molti altri, ce n’è qualcuno più importante?

– Tutti, perché sono per motivi diversi e sempre mi sono sentito debitore, perché si sa che quando si riceve un riconoscimento, non è solo merito tuo ma anche degli altri.

Nel corso della sua carriera, ha incontrato i presidenti di molti paesi, i leader mondiali e personalità della scienza. Chi lo ha segnato o ha lasciato il suo segno in Lei?”

– Sono tanti. Oltre ai miei genitori e a mio fratello Mario, é importantissimo l’ aiuto e comprensione di mia moglie Inesita e dei nostri figli, Hugo, María Cecilia y María Alejandra, e di tutta la famiglia di mio fratello, sono innumerevoli, tanto qui che all’estero. Dai professori, compagni, e sostenitori. Uno impara da tutti e tutti ti lasciano qualcosa. E la cosa più importante, tutti erano molto diversi tra loro, ma li univa la loro onestà intellettuale e la loro benevolenza. In questo momento solo mi vengono alla mente P. Gilardi (SJ), il Dottor. Sadosky, il Dottor. Balseiro, l’ Ing. Sábato, e l’ Ing. Kittl, l’ Almirante. Iraolagaoitia, il Dottor. Vidoz, il Dottor. Erramuspe, l’ Alte. Castro Madero, il Dottor. Mariscotti, il Dottor. Gaviola, il Dottor. Maiztegui, il Dottor. Stevenson, il Sig. Astigueta… e questo é solo l’inizio! Ti immagini se continuo, non basterebbero le pagine di una enciclopedia.”

(di Angelo Di Lorenzo)

