(ANSA) – MILANO, 2 OTT – Rientra l’emergenza in attacco per il Milan. Gonzalo Higuain ha ripreso ad allenarsi dopo aver saltato due partite per problemi muscolari, e domani sarà chiaro se Rino Gattuso intende utilizzarlo giovedì in Europa League contro l’Olympiacos, o affidarsi a uno fra Patrick Cutrone e Fabio Borini. In assenza del centravanti argentino, domenica contro il Sassuolo si è adattato al centro del tridente Samuel Castillejo, che ha anche segnato il suo primo gol in rossonero. “Gattuso mi ha chiesto se avevo mai giocato al centro. Era la prima volta e l’importante è che sia andato tutto bene – ha raccontato lo spagnolo -. Da tre anni gioco a destra, ma se posso stare in campo e divertirmi la posizione è ciò che conta meno”.