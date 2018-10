(ANSA) – MILANO, 2 OTT – “Non pensiamo a cosa potrebbe succedere o a fare calcoli. Pensiamo solo alla gara di domani e a fare una partita da Inter”. Lo ha detto il portiere dell’Inter Samir Handanovic nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Psv Eindhoven in Champions League. “Non può essere ancora decisiva, ci sono altre quattro partite – ha proseguito Handanovic -. Siamo preparati e sappiamo chi affrontiamo, non c’è solo Lozano nel Psv”. Una partita che anche secondo Stefan De Vrij non darà verdetti. “È una delle sei partite del girone, è importantissima ma non decisiva”, ha detto il difensore olandese in conferenza stampa. “Mi aspetto una partita con grande intensità e grande atmosfera allo stadio – ha continuato -. Sono una squadra pericolosa in ripartenza quando recuperano la palla, hanno esterni veloci e una punta fastidiosa che fa il lavoro sporco per la squadra, giocano bene insieme. Ma per noi ora le cose si stanno mettendo a posto, la pressione non ci spaventa”.