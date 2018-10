VENEZUELA.- El economista de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Buniak expresó que el dólar ya no posee el mismo valor que antes frente a la moneda venezolana. Es decir, anteriormente se podía adquirir muchos productos con pocos dólares. Ya no. Ahora se necesitan muchos más dólares que antes para adquirir las mismas cantidad de bienes que en un principio podían valer 1 dólar.

El economista dio una explicación de la situación comercial actual en Venezuela y dijo que estamos atravesando por una etapa de “dolarización informal”, en la que los servicios que se prestan o se venden se cotizan en dólares.

Explicó que en el país tenemos cuatro tipos de venezolanos, ”el primero que genera dólares, el segundo que no genera dólares, pero tiene cuentas extranjeras, un tercer venezolano que no tiene ingresos en dólares ni cuenta, pero recibe remesas y queda un venezolano que no tiene acceso en dólares ni recibe remesas, estamos hablando de 68% de la población”.

Alertó sobre el aumento de los precios que se duplican y triplican con más rapidez. Dijo que “esta es la verdadera característica de un proceso hiperinflacionario, la frecuencia de tiempo en que los precios de duplican es cada vez más corta”.