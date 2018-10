CARACAS – El primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, indicó que en su país no existe ninguna crisis humanitaria, pero subrayó que Venezuela sigue siendo víctima de las agresiones de otros países.

“Insisto aquí no hay crisis humanitaria, hay una guerra sobre el país. Quienes hablan de crisis humanitaria son los que han creado la guerra contra nuestro país” sostuvo el dirigente del Gobierno Nacional.

El diputado alegó que con la llegada del barco chino en el país, la oposición comenzó a decir que el gobierno había aceptado la crisis humanitaria, cuando “no es así”.

El militar respaldó el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, por el apoyo que ha ofrecido Francia a Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, para solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) una investigación profunda acerca de Venezuela.

“Son las miles de maneras de practicar injerencismo en Venezuela. ¿Van a acusarnos ante la CPI los que acabaron con Libia (…) los que acabaron con Irak, los que se quedaron con la plata de las reservas de Libia, es como hipócrita, no?”, expresó el político.

De igual manera, Cabello informó que dos mil ciudadanos se postularon para participar en los comicios concejales que se celebrará el próximo 9 de diciembre. Sim embargo, criticó a los partidos de la oposición por no participar en este proceso electoral.

“Si ellos no se presentan como candidatos nosotros vamos a ir a las elecciones y no solo vamos a ir a las elecciones, sino que las vamos a ganar y no solo las vamos a ganar, sino que cualquier espacio que ellos abandonen, debe ser cubierto por la revolución bolivariana”, sentenció el venezolano.