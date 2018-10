CARACAS – El presidente Nicolás Maduro informó que el petro saldrá a la venta en las próximas semanas en divisas y criptomonedas y que a partir del 5 de noviembre, se comenzará a vender en bolívares a través de la Tesorería de Criptoactivos y casas de cambio virtuales.

El mandatario afirmó que el gobierno impulsará el uso de la criptomoneda para las transacciones de Petróleos de Venezuela, venta de pasajes aéreos, pago de hoteles y comercio de bienes muebles e inmuebles.

Aunque el gobierno ya venía utilizando el petro para la importación de alimentos para los Clap y parte de los morrales que se entregaron a los estudiantes por el inicio del año escolar, con este relanzamiento, el Ejecutivo podrá implementarlo a nuevas transacciones.

“Con el petro hemos conseguido una fórmula para ampliar el menú de ofertas del sistema cambiario”, indicó durante la activación de la cadena de bloques del petro, puesto que aunque la criptomoneda fue lanzada en marzo, no ha logrado un significativo desarrollo.

Anunció que desde ahora la criptomoneda entra en interacción con seis casas de intercambio internacionales, aunque no precisó cuáles. No obstante, la casa de cambio virtual, Bitfinex, no incluye al petro dentro de su plataforma de transacciones.

Igualmente, Maduro remitió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la Ley del Sistema Integral de Criptoactivos, mediante la cual se crea y define su marco regulatorio para avanzar en desarrollo productivo y social de Venezuela, a pesar que los constituyentistas ya habían aprobado un decreto que establecía un marco jurídico para el petro y otros criptoactivos.