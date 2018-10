ROMA. – Il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo, in questi giorni in missione istituzionale a Panama, ha visitato il Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, accompagnato da Maria Luisa Navarro, viceministra di Panama per gli affari multinazionali e la cooperazione, e dall’Ambasciatore d’Italia a Panama, Marcello Apicella.

Lo riferisce una nota, in cui si aggiunge che Merlo ha poi visitato il Canale di Panama ampliato, “un orgoglio italiano”, ha sottolineato l’esponente del governo, “a cui hanno lavorato importanti imprese tricolori, come Salini Impregilo, marchio apprezzato in tutto il mondo, o Cimolai, impresa veneta, di Pordenone”.

Merlo ha assicurato che “come governo, in stretta collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Panama, lavoriamo per rafforzare le relazioni commerciali ed economiche tra Italia e Panama. Continueremo ad operare, governo e ambasciata insieme, per fare in modo di creare le migliori condizioni affinché un numero sempre maggiore di imprese italiane possa cogliere le opportunità che offre questo Paese del Centro America”.