PARIGI. – Spetta ancora una volta a Karl Lagerfeld, direttore creativo di Chanel, chiudere il sipario della fashion week parigina nella location unica del Grand Palais, trasformato stavolta in una spiaggia incontaminata. In quest’ambientazione magica di dune sabbiose circondate e avvolte dal suono del mare, le modelle hanno sfilato “pieds dans l’eau” presentando la collezione primavera-estate 2019.

La grafica dell’ombrellone, che caratterizza l’ispirazione di questa collezione, è stata presentata con stampa “all over” in vestiti e camicie in seta, nei costumi con trama jacquard e in preziosi ricami di paillettes. I tailleur in tessuto bouclé anticipano i colori pastello di collezione: le giacche hanno una vestibilità ampia con taglio a cappa accompagnate da gonne meno ampie che presentano spacchi sui lati.

L’evento Chanel si è sviluppato con la presentazione della collezione per blocchi di colore come il giallo, il rosso ed il beige fino all’intramontabile blue marine: hanno sfilato vestiti morbidi a balze, giacche accompagnate da leggings, costumi bicolore monospalla indossati con jeans taglio boyfriend, giacche con lunghe frange.

Si intravede il pizzo in un pantalone ampio taglio palazzo. Ampi cappelli in paglia arricchiscono la collezione e i sandali da spiaggia con dettagli trasparenti sfilano portati a mano, borse in spugna e a forma di conchiglie caratterizzano il coté “beach” della collezione. Le intramontabili borse matelassé sono indossate in coppia incrociate sul davanti, in tessuto di spugna o con maniglie di perle.

Ha chiuso la sfilata che conclude la fashion week la sezione dedicata alla sera con look prevalentemente lunghi e neri, alcuni corti in versione baby doll impreziositi da collane in perle e cinture con la doppia C. L'”Abito blu” sfila in taglio classico longuette impreziosito dalla stampa della doppia C in materiale glitterato.

L’atmosfera è resa spensierata dalla colonna sonora di “Marcia Baila” e dai visi morbidi delle modelle mentre sfilano e corrono tenendosi per mano sul mare durante il gran finale. Karl dal molo sul fondo della spiaggia riceve un caloroso applauso del suo pubblico nel quale spicca, meravigliosa, Pamela Anderson.