MILANO. – Luciano Spalletti non è un tipo abituato a fare calcoli e non li farà nemmeno stavolta. L’Inter si presenterà domani al Philips Stadion di Eindhoven per vincere contro il Psv e iniziare a mettere un piede agli ottavi di Champions League. “Non faccio mai calcoli sui risultati perché trasmetti timore e poca fiducia alla squadra – ha detto il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa della vigilia -. Il modo giusto è quello di andare a provare a vincere la partita, ma sarà difficilissima”.

Motivo per cui l’Inter dovrà “dare tutto. L’anno scorso abbiamo fatto di tutto per giocare questa coppa. Ora dobbiamo dimostrare di essere all’altezza”. Spalletti non sottovaluta l’avversario, nonostante sulla carta sia il più abbordabile del girone. “Il Psv è in una fascia superiore alla nostra, sono una squadra caparbia come lo era in campo il loro allenatore Van Bommel. Siamo noi a dover colmare il gap e possiamo farlo – ha proseguito -. Sappiamo quanto sia importante questa partita. Sarà difficilissima ma dalle ultime vittorie dobbiamo trarre la forza e la personalità che ci vogliono per indossare questa maglia e affrontare certe sfide”.

Una partita che si giocherà soprattutto sulla capacità di disinnescare l’attacco degli olandesi, che viaggia a 3,7 gol a gara in media in questo avvio di stagione. Serviranno i migliori Samir Handanovic e Stefan De Vrij, quindi, per i nerazzurri. “Non pensiamo a cosa potrebbe succedere o a fare calcoli. Pensiamo solo alla gara di domani e a fare una partita da Inter”, le parole del portiere nerazzurro. “È una delle sei partite del girone, è importantissima ma non decisiva”, gli ha fatto eco il difensore.

Decisiva sembra essere invece per il Psv Eindhoven, stando al tecnico Van Bommel. “Se il Psv vuole ottenere qualcosa in questa Champions League, domani deve vincere contro. Può essere una partita decisiva”, ha detto in conferenza stampa. Nessuna novità dal punto di vista tattico per l’Inter: Spalletti sceglierà ancora il 4-2-3-1, con il ritorno dal 1′ di Mauro Icardi al centro dell’attacco.

Il ballottaggio principale riguarda il ruolo di esterno tra Politano e Candreva, mentre si rivede tra i convocati Sime Vrsaljko. “È possibile vederlo anche nei 18 per la partita, anche se è difficile capire che minutaggio ha a disposizione”, ha concluso Spalletti.