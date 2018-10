(ANSA) – PARIGI, 3 OTT – Redoine Faid, l’uomo più ricercato di Francia, in fuga da tre mesi dopo la sua evasione spettacolare in elicottero dal carcere di Réau, è stato catturato nella notte in un appartamento nel dipartimento dell’Oise, non lontano da Parigi. L’uomo, 46 anni, pluricondannato per rapine, era, tra l’altro, con il fratello e i due nipoti, fermati anche loro.