(ANSA) – PARIGI, 3 OTT – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha accettato nella notte le dimissioni rassegnate ieri dal ministro dell’Interno, Gérard Collomb ed ha affidato l’incarico ad interim al premier Edouard Philippe, in attesa di nominare un successore. Stamattina è atteso a Parigi il passaggio di consegne tra i due. Con le dimissioni shock di ieri del ministro dell’Interno, determinato a tornare sindaco nella sua Lione, si consuma in queste ore in Francia quella che viene descritta come una delle peggiori crisi di governance dall’inizio del mandato di Macron.