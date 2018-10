(ANSA) – ROMA, 03 OTT – L’European Tour torna con uno dei tornei più innovativi, l’Alfred Dunhill Links Championship. In Scozia (4-7 ottobre), sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, Carnoustie e Kingsbarns, tra i più famosi al mondo, la rassegna si svolgerà con formula pro am (un pro e un dilettante) all’insegna dello spettacolo, con il taglio che arriverà dopo 54 buche. Sul green alcuni dei big che hanno trionfato con l’Europa in Ryder Cup. Da Tommy Fleetwood (autentico trascinatore con Francesco Molinari in Francia) a Tyrrell Hatton (campione in carica), che dopo i successi 2016 e 2017 sogna uno storico tris. Tra i giocatori più attesi, Brooks Koepka (numero 3 mondiale) e Tony Finau. I due player americani, dopo la batosta di Parigi, proveranno a prendersi la rivincita contro gli assi europei. Nel field anche 5 player azzurri: Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio, Matteo Manassero e Andrea Pavan. E poi altre star internazionali come Fitzpatrick, Kuchar, Li e altri. In Scozia lo show è garantito.