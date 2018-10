(ANSA) – BOLZANO, 3 OTT – Il governo di Vienna sta preparando un pacchetto di misure per incentivare l’utilizzo delle auto elettriche. Come scrive la Tiroler Tageszeitung dal 2019 potranno infatti utilizzare le corsie preferenziali nelle città riservate finora a taxi e autobus. I proprietari di auto elettriche potranno inoltre ‘correre’ sull’autostrada dell’Inntal in Tirolo, dove vige infatti un limite di 100 km/h introdotto per limitare l’inquinamento nella valle. Le auto con motore elettrico dal 2019 potranno viaggiare su questa autostrada a 130 km/h. I Verdi temono effetti negativi di questo provvedimento e rallentamenti sulle corsie preferenziali.