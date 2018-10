(ANSA) – ROMA, 03 OTT – Big a riposo nel Safeway Open (4-7 ottobre) di golf, 1° evento 2019 del PGA Tour. Nel torneo inaugurale della nuova stagione del massimo circuito americano sarà Phil Mickelson la vera star della rassegna. Il player statunitense, reduce dalla disfatta in Ryder Cup (dove ha collezionato il nuovo record di presenze, 12), culminata con la sconfitta contro Francesco Molinari che ha permesso all’Europa di alzare al cielo la coppa, sogna il colpo grosso a Napa, in California. Nel field anche il Masters Champion 2016 Danny Willett e il campione in carica Brendan Steele, che sul green del Silverado Resort&Spa (North Course, par 72) vuole il 3° successo consecutivo nel torneo. Tra i favoriti al titolo anche gli statunitensi Patrick Cantlay, Russell Hunley e Luke List, oltre al sudafricano Dylan Frittelli e al venezuelano Jhonattan Vegas. Da tenere d’occhio pure il cileno Joaquin Niemann, tra i possibili outsider.