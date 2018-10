(ANSA) – ROMA, 3 OTT – Kei Nishikori è stato il primo a staccare il pass per i quarti di finale del “Rakuten Japan Open”, in corso sui campi in cemento dello Sport Plaza di Tokyo. L’idolo di casa, n.12 Atp e terzo favorito del tabellone, ha sconfitto per 6-3 7-5 il francese Benoit Paire. Insieme al 28enne di Shimane sono approdati ai quarti il russo Daniil Medvedev e il canadese Milos Raonic che si contenderanno venerdì un posto in semifinale. Chiuderà il programma odierno il match tra Stan Wawrinka, sceso al n.74 Atp dopo il lungo stop per le due operazioni al ginocchio, e Denis Shapovalov.