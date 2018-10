(ANSA) – LONDRA, 03 OTT – Contro il Valencia ha sì evitato la sconfitta, ma non scongiurato l’esonero: il futuro di José Mourinho sulla panchina del Manchester United resta più che mai in bilico, e si deciderà prima della prossima sfida di Champions League contro la Juventus. Il pari con gli spagnoli evidenzia le attuali difficoltà dei Red Devils, con giocatori (Pogba e Lukaku) che litigano in campo, altri (Sanchez) che ignorano le indicazioni dell’allenatore, ma sopratutto un gioco che latita in maniera sempre più preoccupante: lo United non dà segnali di reazione e la stagione si complica sempre più. Mourinho appare sempre più solo, inevitabile vittima sacrificale per una crisi che non trova soluzione. A sancirne la sorte saranno le prossime due gare di Premier, sabato in casa contro il Newcastle di Rafa Benitez, e sette giorni più tardi la trasferta sul campo del Chelsea di Maurizio Sarri. Il martedì dopo lo United riceverà la visita della Juventus, ma a quel punto Mourinho potrebbe già essere lontano.