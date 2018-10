(ANSA) – TORINO, 3 OTT – Una serata indimenticabile per Dybala, autore di una tripletta allo Young Boys, la sua prima in Champions, nel giorno in cui nacque Omar Sivori: “Sappiamo quello che rappresenta lui per la Juve, ma anche per il calcio italiano e per il calcio mondiale – ha raccontato la ‘Joya’ ai microfoni di Uefa.com -. Bello segnare tre gol nel giorno del suo compleanno. Credo sia stata una bella partita, per me, per la squadra, per i tifosi”. Nove vittorie in nove partite, ruolino di marcia unico in Europa per la squadra che al momento ha dominato in ogni competizione: “Abbiamo degli obiettivi in testa, che sono quelli di vincere tutte le competizioni che giochiamo, ovviamente c’è tanta emozione per la Champions League e penso che sia giusto. La nostra squadra è molto forte, dobbiamo continuare così. Non dobbiamo mollare di un centimetro questa cattiveria, adesso ovviamente si alza l’asticella”.