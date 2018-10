(ANSA) – FIRENZE, 3 OTT – “Come sta Chiesa? Ci siamo visti stamane all’allenamento, l’ho visto tranquillo e sereno, non bisogna mai mettere in discussione i suoi valori”. Lo ha detto Stefano Pioli a margine della presentazione, oggi in Palazzo Vecchio nella Sala d’Arme, del progetto ‘Mai soli’ e della sua collaborazione come testimonial dell’Associazione Tumori Toscana. “Federico deve continuare a lavorare così e a giocare bene” ha concluso il tecnico viola parlando del talento viola che in questi giorni è finito sotto osservazione per il rigore provocato contro l’Atalanta.