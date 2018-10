(ANSA) – VENEZIA, 3 OTT – “Sono stato sempre ottimista sul fatto che il Tridente potesse andare avanti, e ho lasciato sempre una porta aperta. Ma dopo quello che ho visto ieri, il foto-confronto di Torino con le Alpi e Milano con lo smog, si fa fatica a mettere assieme due realtà il cui rapporto si sgretola. Credo la vicenda sia chiusa”. Così, sulla candidatura per le Olimpiadi 2026, il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Invito il Coni – ha aggiunto – a convocare subito il consiglio: si voti la candidatura a due e quella di Torino. Come si fa a fare un percorso insieme con questi presupposti?”. “Il Tridente – ha proseguito Zaia – ci dava la pace sociale e, abbiamo capito, anche i finanziamenti. Ma guardiamo avanti. Le Olimpiadi sono un volano che porta sul territorio 2 miliardi di euro, e circa 40000 posti di lavoro. Portiamo a casa 980 milioni dal Cio, e come contropartita Milano e Cortina devono mettere 400 milioni, di 100 scarsi il Veneto. Non possiamo perdere un’opportunità come questa”.