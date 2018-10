(ANSA) – ROMA, 3 OTT – “Non mi candido alla segreteria del Pd”. Lo ha detto Matteo Renzi a Maurizio Costanzo, durante la registrazione de l'”Intervista”, in onda domani su Canale 5. Costanzo ha chiesto a Renzi a cosa si candiderà in futuro e questi ha confermato la propria intenzione a non correre al prossimo congresso del Pd.