(ANSA) – BARLETTA, 3 OTT – Una sirena ha rotto il silenzio questa mattina a Barletta alle 12.21 ricordando il momento in cui, sette anni fa, una palazzina in via Roma crollò travolgendo quattro operaie ed una ragazzina che erano in un opificio al piano terra e i cui corpi senza vita furono estratti dopo ore di lavoro dei soccorritori. Per ricordare quella tragedia il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, il prefetto Dario Sensi, rappresentanti religiosi e delle forze dell’ordine ha incontrato sul posto i familiari delle vittime e quanti parteciparono ai soccorsi. Sotto le macerie della palazzina che era adiacente ad un’area nella quale si stava lavorando alla demolizione di un edificio, morirono le operaie Antonella Zaza, Matilde Doronzo, Giovanna Sardaro e Tina Ceci, e la figlia 14enne del loro datore di lavoro, Maria Cinquepalmi. “Penso e mi auguro che quanto accaduto – ha detto il sindaco – non si ripeta e che il ricordo di quel tragico evento serva a questa città da monito”.