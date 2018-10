(ANSA) – MILANO, 3 OTT – “La vittoria contro il Sassuolo ha dimostrato che il Milan non è Higuain-dipendente? Non l’ho mai pensato. È un ragazzo che si fa voler bene, sempre sorridente, un valore aggiunto. È sempre meglio averlo, senza dubbio, ma non ho mai pensato che senza di lui per il Milan sarebbe stato un problema enorme. Si sta allenando, oggi lo valutiamo e magari domani gioca”. Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara di Europa League contro l’Olympiacos, deciderà solo dopo la rifinitura se convocare o meno Gonzalo Higuain, assente nelle ultime due gare per un problema muscolare. Gattuso rincuora Calhanoglu, autore di qualche partita sotto tono: ”Non deve andare in depressione. Per noi è fondamentale, deve essere più preciso. Non si deve innervosire quando sbaglia, non deve perdere tempo a pensare agli errori”.