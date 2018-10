(ANSA) – TORINO, 3 OTT – Allegri perde in un colpo solo Rugani e Khedira, assenti nell’allenamento odierno della Juventus. Per il difensore una “frattura al secondo arco costale di sinistra” rimediato nella partita di Frosinone, mentre il centrocampista tedesco, come si apprende nella nota pubblicata sul sito della società bianconera, “ha accusato un nuovo risentimento al flessore della coscia sinistra che verrà valutato tra oggi e domani”. Solo ieri Khedira era rientrato dopo altro infortunio muscolare.