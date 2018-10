(ANSA) – ROMA, 3 OTT – “Credo che il 2018 sia il mio miglior anno finora e spero che diventi anche il più soddisfacente, se tutto andrà secondo i piani”. Così il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton, in una intervista a Sky Sport Gb. “L’anno scorso ero contento della mia prestazione, ma mi chiedo sempre di raggiungere un livello più alto. C’è sempre un’opportunità per alzare il tiro, è la cosa bella di questa vita, ma penso che questo sia stato uno degli anni più completi finora, anche se non era cominciato nella maniera migliore”. Hamilton, lanciato verso il suo quinto titolo mondiale, nell’intervista ricorda anche i tempi del suo primo successo iridato: “Ora ho piena fiducia nelle mie capacità, quando mi alzo e esco di casa, la mia autostima è un milione di volte maggiore rispetto al 2007. Allora c’erano insicurezza, tristezza, una pressione che non capivo e che proveniva da tutte le parti, Non riuscivo a trovare l’equilibrio”.