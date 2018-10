ROMA. – Sorride la pallavolo azzurra, versione femminile. Quattro vittorie su quattro partite ai Mondiali in corso a Sapporo in Giappone. E i sogni cominciano a prendere forma. Il poker delle azzurre è calato con il successo sulla Turchia per 3-0 (25-19, 25-21, 25-12), che si aggiunge alle vittorie dei giorni scorsi su Bulgaria, Canada e Cuba.

La strada del Mondiale tuttavia è ancora lunga e, come si è visto per il torneo maschile che si è concluso pochi giorni fa, il complicato meccanismo che regola l’assegnazione dei punteggi può riservare brutte sorprese a chi non sta con i piedi per terra.

Le azzurre sono uscite promosse a pieni voti da questo primo blocco di partite e in particolare da quello con la Turchia, formazione di alto livello, e salgono nella classifica del girone B a quota 4V e 12 punti (0 i set persi). Miglior marcatrice è stata Paola Egonu con 15 punti, seguita da Miriam Sylla (13 punti) e da una Lucia Bosetti (9) decisiva nel secondo set.

Fondamentale l’apporto a muro di Anna Danesi (5 quelli vicenti), così come non ha fatto mancare il proprio contributo Cristina Chirichella (7 p). Lucida e ispirata la regia di Ofelia Malinov, mentre dietro Monica Di Gennaro è stata la solita sicurezza. L’Italia ha sopraffatto la Turchia in tutte le statistiche: 52% vs 33% in attacco, 10 muri a 6, 3 aces a 2, 11 errori contro 19.

Può essere più che soddisfatto dunque il ct Davide Mazzanti: “Abbiamo giocato veramente bene – dice – in più è stata una gara in crescendo. Nel terzo set le ragazze mi hanno impressionato, hanno tenuto sempre sotto pressione la Turchia e inoltre hanno tirato fuori colpi ancora più coraggiosi. L’unico momento di difficoltà è stato nel secondo set, in alcune situazioni potevamo osare di più, però poi poi abbiamo recuperato alla grande. La nostra è stata davvero un gran prestazione. Domani ci giocheremo al meglio delle nostre possibilità il primo posto nel girone con la Cina. Sarà fondamentale scendere in campo con lo stesso atteggiamento di oggi, sinora abbiamo fatto molto bene e vogliamo continuare su questa strada”.