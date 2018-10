(ANSA) – VENEZIA, 3 OTT – L’Umana Reyer Venezia ha raggiunto un accordo con lo sloveno Gasper Vidmar, 31 anni, centro di 211 cm. Campione d’Europa in carica con la Nazionale slovena, a livello di club ha disputato le ultime tre stagioni con la maglia del Banvit, raggiungendo nel 2017 la finale di Champions League. Cresciuto nello Slovan Lubiana, nel 2007 è passato al Fenerbahce Ulker, in Turchia, dove è rimasto fino al 2012 (con parentesi all’Olimpia Lubiana nella prima parte 2009/10). Dal 2012 al 2015 Vidmar ha vestito le maglie di Besiktas, ancora Fenerbahce e Darussafaka. Nel suo palmares figurano il bronzo agli Europei Under 20 di Izmir (2006), i titoli turchi nel 2008 e nel 2010, la Coppa del Presidente di Turchia del 2008 e del 2013, la Supercoppa turca del 2014, la Coppa di Turchia nel 2017 e la Coppa e la Supercoppa slovena nel 2010.