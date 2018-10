(ANSA) – BERGAMO, 3 OTT – “Ormai la partita con la Fiorentina con l’errore determinante dell’arbitro è alle spalle, domenica con la Samp vincere è fondamentale”. Emiliano Rigoni chiude così le polemiche sul rigore assegnato a Chiesa, decisivo per la sconfitta dell’Atalanta, provando a guardare avanti: “Abbiamo ritrovato il gioco conducendo la partita per 90′, adesso manca solo il gol – spiega l’ala in prestito dallo Zenit -. Bisogna concretizzare, è solo questione di riprendere confidenza con la porta”. L’argentino, primo ospite del ciclo dei incontri coi giocatori all’Atalanta Store nel centro di Bergamo, è capocannoniere di squadra insieme al connazionale Papu Gomez: “Anche se sono un attaccante non mi aspettavo di segnare in questa misura già dall’inizio – chiude il ’93 nerazzurro, doppietta a Roma e 2-2 in extremis a San Siro col Milan: gli unici due gol dei suoi a settembre -. A Bergamo mi trovo bene, la gente mi ha subito manifestato simpatia e soprattutto c’è un bel rapporto con Gasperini con cui lavoro tanto e bene”.