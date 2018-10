(ANSA) – TORINO, 3 OTT – Sfortunato esordio in EuroCup per la Fiat Torino, caduta a Francoforte dopo un supplementare per 88-85 in casa dei Francoforte Skyliners. Una partita giocata fino all’ultimo possesso dagli uomini di Larry Brown, bravi a ricucire ogni tentativo di strappo dei tedeschi: dopo essersi trovata a -10 sul 57-47 con un gioco da 3 punti di Marco Voeller, figlio dell’ex bomber della Roma Rudy, la difesa di Torino ha ripreso a generare attacchi in velocità, propiziando il parziale di 10-0 che ha riaperto il match. Negli ultimi secondi dei tempi regolamentari, con Francoforte in vantaggio 75-73, McAdoo ha lanciato lungo dalla propria difesa servendo al compagno Taylor la palla per la schiacciata del 75-75. Nei supplementari la Fiat si è ritrovata ad inseguire sull’84-82 a 1′ dalla fine: due falli consecutivi di Wilson e una tripla sbagliata hanno chiuso la partita sull’87-85. Per Torino 19 punti di Wilson, 17 di McAdoo e 16 di Taylor mentre per i tedeschi il miglior realizzatore è stato Murphy, con 19 punti.