(ANSA) – ROMA, 3 OTT – “Il Commissario straordinario della Figc dovrebbe rispettare la decisone del Collegio di Garanzia dello Sport del 7 settembre scorso e quindi attenersi alla ‘ordinaria amministrazione'”. Lo afferma il presidente della LegaPro, e candidato alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina, in una dichiarazione all’Ansa, in merito alla assemblea della Divisione calcio femminile. “Agire con saggezza il 28 settembre avrebbe voluto dire – sottolinea Gravina – non adottare nè le norme di funzionamento della Divisione del calcio femminile nè, conseguentemente, convocare l’assemblea della Divisone per il prossimo 9 ottobre, per di più a soli 13 giorni dallo svolgimento della assemblea elettiva federale”. Gravina che nella sua corsa alla presidenza Figc è sostenuto, oltre dalla Lega Pro, anche da Lnd, Aiac e Aic, per il 63% dei voti.